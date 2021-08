Under 17, torna il Memorial Seghedoni: Inter fra le protagoniste

I nerazzurri attesi l'11 agosto dal triangolare di Fanano con Parma e Modena. Accesso per chi avrà il Green Pass

Dopo un anno di stop imposto dalla pandemia, il Memorial Seghedoni è pronto a ripartire. La sesta edizione di questo speciale ritiro-torneo riservato alla categoria Under 17, unico in Italia e nato per ricordare il fananese Francesco ‘Chicco’ Seghedoni, giornalista e dirigente Lapam scomparso il 2 giugno del 2015 a soli 44 anni, vedrà come partecipanti Inter, Modena e ‒ per la prima volta ‒ Parma. L'accesso allo stadio Comunale di Fanano, nel Modenese, sede dell'evento, sarà garantito solo ai possessori del Green Pass.