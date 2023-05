Chiuso il raduno presso Coverciano con un'amichevole contro i pari età del Parma (3-1 il risultato), Bernardo Corradi ha diramato l'elenco ufficiale dei venti convocati per gli Europei Under 17 in programma in Ungheria. Fra i giocatori, due sono i rappresentanti dell'Inter: il difensore Matteo Cocchi e il centrocampista Giacomo De Pieri.

Ecco l'elenco completo:

Portieri

Tommaso Martinelli (Fiorentina), Francesco Plaia (Spezia)

Difensori

Alessandro Bassino (Juventus), Matteo Cocchi (Inter), Vittorio Magni (Milan), Filippo Pagnucco (Juventus), Gabriel Ramaj (Atalanta), Edoardo Sadotti (Fiorentina), Giorgio Vezzosi (Sassuolo)

Centrocampisti

Francesco Crapisto (Juventus), Giacomo De Pieri (Inter), Mattia Mannini (Roma), Leonardo Mendicino (Atalanta), Lorenzo Riccio (Atalanta), Marco Romano (Genoa)

Attaccanti

Seydou Fini (Genoa), Mattia Liberali (Milan), Federico Ragnoli Galli (Atalanta), Emanuele Rao (Spal), Tommaso Ravaglioli (Bologna).