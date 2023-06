Fallito l'assalto al titolo Under 18, l'Inter ci proverà sabato prossimo a Fano con la formazione Under 15. I nerazzurri allenati da Simone Fautario hanno infatti strapazzato la Juventus nell'odierna semifinale di ritorno vinta col rotondo punteggio di 4-0 dopo il 2-2 dell'andata e fra sei giorni sfideranno l'Empoli al Mancini, partita che andrà in diretta su DAZN. Il tutto in attesa della seminale di mercoledì che l'Under 17 disputerà contro la Fiorentina ad Ancona.