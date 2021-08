Un rinforzo per le giovanili: dal Pordenone arriva il portiere del 2007 Biz

Il ragazzo, seguito da tutti i top club italiani, è stato protagonista di diverse ottime prestazioni negli ultimi anni coi neroverdi

Grande soddisfazione per il portiere classe 2007 Davide Biz, che dal Pordenone si accasa all'Inter. La squadra nerazzurra è riuscita a imporsi nella corsa a questo ragazzo, protagonista di una splendida crescita nell’ultimo triennio con la maglia neroverde, dove si è esibito più volte in diversi tornei nazionali e internazionali giocando sotto età. Arriva ora per lui il momento del salto in una big.