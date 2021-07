UFFICIALE – VillaValle, Radaelli in prestito dall’Inter: “Tra gli U-19 più promettenti”

Il classe 2003 giocherà nel club bergamasco in Serie D

Nicolò Radaelli, centrocampista classe 2003 dell'Inter, passa in prestito al VillaValle, squadra bergamasca che milita in Serie D. "Nicolò - si legge nella nota ufficiale del club orobico - è uno dei giocatori più promettenti a livello di Primavera dell’intero panorama professionistico. Le sue doti sono state ulteriormente affinate negli anni di permanenza all’Inter, club che può vantare uno dei settori giovanili migliori in Italia. Grande operazione di mercato viste le numerose richieste pervenute per il calciatore nelle ultime settimane. Siamo sicuri che nel nostro ambiente Nicolò possa trovare le giuste condizioni che gli possano consentire di esprimersi al meglio e ritornare, in futuro, a calcare palcoscenici professionistici".