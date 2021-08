UFFICIALE – Modena, Abiuso rinnova e torna all’Inter in prestito oneroso

Il giovane centrocampista firma un contratto coi Canarini fino al 2024. Ai nerazzurri il diritto di riscatto

Il Modena, formazione di Serie C, ha annunciato il rinnovo del contratto fino al 2024 del centrocampista Fabio Abiuso. Contestualmente, i Canarini emiliani hanno girato in prestito oneroso all'Inter per la seconda stagione consecutiva. I nerazzurri si sono garantiti un diritto di riscatto.