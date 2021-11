U-17, ufficializzata agli inizi di dicembre una doppia amichevole con la Francia

Gli azzurrini sfideranno i transalpini dopo il 'Torneo dei Gironi'

La FIGC oggi ha ufficializzato una doppia amichevole tre le due Nazionali Under 17 di Italia e Francia, in programma al Centro Tecnico federale di Coverciano martedì 7 (14.30) e giovedì 9 dicembre alle 11. Il prossimo impegno per i ragazzi di Bernardo Corradi sarà il ‘Torneo dei Gironi’ che andrà in scena dal 25 al 28 novembre al ‘Villaggio Azzurro’ di Novarello, la tradizionale competizione amichevole giocata in famiglia. Per questa tre giorni, sono già stati convocati 54 giocatori nati nel 2005, tra i quali dieci interisti, che si confronteranno sotto gli occhi dei tecnici federali, alla ricerca di nuovi talenti eventualmente da inserire tra i ranghi della Nazionale Under 17 che a marzo sarà impegnata nella seconda fase di qualificazione agli europei.