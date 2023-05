Inizia con il piede giusto l'avventura della Nazionale italiana Under 16 nel Torneo di Sviluppo UEFA in Portogallo. A Mirandela, gli azzurrini si sono imposti 5-2 sui pari età della Svezia portandosi momentaneamente in testa alla classifica, in attesa dell’altra sfida di giornata tra i padroni di casa e il Belgio, in programma nel pomeriggio a Bragança. La squadra di Daniele Zoratto è stata abile a rimontare due volte le reti di Jonsson, grazie alle marcature dell’attaccante del Milan Francesco Camarda, autore di una doppietta, Cristian Cama (Roma), Andrea Orlandi (Empoli) e Mattia Mosconi (Inter).

"Abbiamo mostrato maggior intensità di gioco e qualità soprattutto quando avevamo il pallone, mentre in fase di non possesso abbiamo commesso degli errori che ci sono costati due gol - l’analisi del tecnico Daniele Zoratto -. La Svezia è una buona squadra, che attacca bene gli spazi, e infatti la partita è stata in bilico fino alla metà del secondo tempo. Nei cambi però avevamo qualcosa in più, potendo contare su una rosa superiore".