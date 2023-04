Weekend senza sconfitte per il Settore Giovanile dell'Inter. Fanno festa tutti e tutte: solo l'U17 non riesce ad andare oltre il 2-2 contro il Cagliari, ma per il resto vengono messe in archivio solo vittorie.

Tutti i risultati:

UNDER 19 FEMMINILE

Domenica 2 aprile, ore 10:00 - Amichevole, Siziano Lanterna 2009-INTER 0-6

Marcatori: Colonna 2’, Fabbruzzo 25’, Santoro 74’, Viviani 83’, 84’, 86’.

UNDER 18

Domenica 2 aprile, ore 15:00 - Campionato, 21ª giornata Venezia-INTER 0-2

Marcatori: De Pieri 39', Spinaccè 57'.