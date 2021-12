Spareggi Youth League, sorteggio il 14/12: le 7 possibili avversarie dell’Inter

I nerazzurrini di Chivu sfideranno una squadra proveniente dal percorso 'campioni nazionali' per provare a centrare gli ottavi di finale

Dopo aver perso l'imbattibilità e conseguentemente il primo posto del girone D di Youth League per mano del Real Madrid martedì a Valdebebas, l'Inter Primavera per strappare il pass per gli ottavi di finale della competizione dovrà superare lo spareggio con una squadra proveniente dal 'percorso campioni nazionali'. Escluso l'Empoli, che non può essere abbinato ai nerazzurrini perché appartenente alla stessa federazione calcistica, Cristian Chivu se la vedrà in gara secca in trasferta con una tra AZ Alkmaar, Deportivo La Coruña, Genk, Hajduk Spalato, Midtjylland, Rangers o Žilina. Il destino dell'Under 19 milanese verrà scritto martedì prossimo, 14 dicembre, a mezzogiorno.