Battuta la concorrenza del Torino per il difensore classe 2004.

Colpo in entrata in casa Inter, stavolta per il settore giovanile. Come riportato da Sportitalia, in casa nerazzurra è in arrivo il difensore Samo Matjaz, classe 2004 in forza alla SPAL. Il calciatore piaceva anche al Torino, ma l'Inter ha battuto la concorrenza ed è pronta a chiudere nelle prossime ore.