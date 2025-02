Spicca il derby di Milano Under 17, oltre allo scontro al vertice della classifica del campionato Primavera tra Inter e Fiorentina, nel programma del week-end del Settore giovanile nerazzurro. Ecco il quadro completo con gli impegni:

UNDER 20 Sabato 1 marzo, ore 11:00 - Campionato, 28ª giornata: INTER vs Fiorentina - KONAMI Youth Development Centre, Milano.

UNDER 19 FEMMINILE Domenica 2 marzo, ore 14:30 - Campionato, 18ª giornata: Hellas Verona vs INTER - Stadio Olivieri - Sinergy Stadium, Verona. UNDER 18 Domenica 2 marzo, ore 13:00 - Campionato, 24ª giornata: INTER vs Sassuolo - KONAMI Youth Development Centre, Milano.

UNDER 17 Sabato 1 marzo, ore 15:00 - Campionato, 20ª giornata: INTER vs Milan - KONAMI Youth Development Centre, Milano.

UNDER 17 FEMMINILE Sabato 1 marzo, ore 14:30 Campionato, 3ª giornata Fase Interregionale: Sampdoria vs INTER - Centro Sportivo Boero, Genova. UNDER 16 Domenica 2 marzo, ore 15:00 Campionato, 20ª giornata: Milan vs INTER - Centro Sportivo Vismara, Milano. UNDER 15 Domenica 2 marzo, ore 11:00 Campionato, 20ª giornata: Milan vs INTER - Centro Sportivo Vismara, Milano.

UNDER 15 FEMMINILE Domenica 2 marzo, ore 15:00 Campionato, 3ª giornata Fase Interregionale: INTER vs FC Sudtirol - KONAMI Youth Development Centre, Milano.