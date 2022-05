Prima del fischio d'inizio della finale tra Roma e Inter, il direttore del settore giovanile nerazzurro Roberto Samaden è intervenuto ai microfoni di Sportitalia : "Arrivano in finale le due squadre che hanno fatto più punti in campionato: la Roma ha fatto una grandissima stagione dominando, ma non pensiamo di essere inferiori".

Il percorso della banda nerazzurra è stato all'insegna della costanza progressiva, con l'occhio al continuo miglioramento: "La squadra è cresciuta molto - evidenzia Samaden -, abbiamo puntato su giovani anche del 2005 che sono cresciuti durante l'anno. Siamo contenti del nostro percorso di crescita. Sarà una partita che avrà anche un significato speciale per la Roma e per Alberto De Rossi: una finale è il giusto omaggio per questo allenatore che da tanti anni gode della stima di tutti".

Il futuro del tecnico che cosa prevede? Samaden prova a fare chiarezza sull'argomento: "Il futuro di Chivu è sempre sulla panchina dell'Inter Primavera, la nostra logica è di medio periodo e non legata al risultato finale. Noi siamo contenti di andare avanti con lui e lui con noi, a meno che arrivino altre offerte. Abbiamo uno staff formato da persone con la P maiuscola: non è un caso che nelle ultime 5 finali primavera l'Inter c'è stata quattro volte. I risultati non contano ma è un buon termometro. Qui le persone cercano di far crescere i ragazzi non solo dal punto di vista tecnico, l'obiettivo è quello di creare l'ambiente giusto e la società ci permette di farlo e di lavorare al meglio".