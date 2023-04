Voltare velocemente pagina. Questo il monito lanciato al suo gruppo da Federico Guidi, tecnico della Roma Primavera, oggi pomeriggio in campo per sfidare il Milan in campionato cinquie giorni dopo aver conquistato la finale di Coppa Italia battendo l'Inter: "Quando ci siamo ritrovati il primo discorso fatto alla squadra è stato questo: "quello che di bello e di buono è stato fatto nella semifinale con l’Inter va resettato e dobbiamo prepararci a una partita altrettanto difficile come quella contro il Milan di lunedì' - le sue parole ai canali ufficiali del club giallorosso -.