Robinson: “Zefi cattura l’attenzione, lo seguiremo con orgoglio all’Inter”

Il direttore dell'Academy dello Shamrock Rovers esalta il talentino irlandese

"Kevin Zefi è quel tipo di giocatore che cattura facilmente l'attenzione". Questa la fotografia scattata da Shane Robinson, direttore dell'Academy dello Shamrock Rovers, per descrivere il talentino classe 2005 del calcio irlandese che da una settimana è diventato ufficialmente un giocatore dell'Inter. "Ha un bell'equilibrio e usa molto bene il suo corpo per proteggere la palla - aggiunge Robinson -. Ha lavorato molto duramente sul suo gioco complessivo negli ultimi anni e merita credito per questo, è salito di livello in modo impressionante dall'U15 all'U19 con le apparizioni in First Division anche nella scorsa stagione. Ci mancherà, ma guarderemo con orgoglio mentre la sua carriera continua a progredire all'Inter".