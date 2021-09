Repubblica Ceca Under 18, Grygar piega l’Austria: doppietta dell’interista

Il classe 2004 nerazzurro: "Contento per aver segnato il mio primo gol in Nazionale"

Il 1° settembre 2021 resterà una data da ricordare per Samuel Grygar, centrocampista classe 2004 dell'Inter Primavera, capace di segnare due gol decisivi nel match amichevole vinto 2-1 dalla Repubblica Ceca Under 18 contro i pari età dell'Austria. "Contento per aver segnato il mio primo gol con la Nazionale Ceca", ha commentato l'ex Ostrava sul proprio profilo Instagram.