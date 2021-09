Ratulutra, all. Shakhtar U19: “Abbiamo dominato, ma in UYL paghi ogni errore”

Il tecnico della squadra giovanile dopo la sconfitta con l'Inter: "Abbiamo avuto tanto possesso palla, dobbiamo essere più cattivi"

Oskar Ratulutra, allenatore dello Shakhtar U19, ha commentato la sconfitta nella gara del secondo turno di UEFA Youth League contro l'Inter: "Una partita molto interessante tra due squadre che hanno all'incirca lo stesso livello. In termini di contenuto, qualità e visione del gioco, ci sembrava più interessante. Abbiamo commesso un errore in difesa quando l'avversario è riuscito a segnare. Questa è la differenza tra gli incontri di campionato e gli incontri di UEFA Youth League: se commetti un errore, il tuo avversario ti punirà immediatamente . Abbiamo dominato, preso l'iniziativa, avuto un'altissima percentuale di possesso palla, purtroppo non abbiamo attaccato così forte. Vorrei che i giocatori fossero più determinati e più cattivi nell'ultima fase".

"Ogni partita è una storia a sé, anche se un calciatore cerca di prepararsi allo stesso modo per ogni partita le partite non si ripetono mai. Nel primo tempo ci siamo comportati un po' da codardi, non potevamo credere di poter uscire dalla pressione dell'avversario. Poi i ragazzi hanno capito che potevano. Penso che siano arrabbiati perché hanno capito che stavano giocando ad armi pari. In alcuni momenti siamo stati migliori noi. Comunque, quella di oggi è stata una partita molto preziosa in termini di esperienza internazionale. Non incontriamo spesso squadre del genere. Queste partite sono utili per lo sviluppo e la fiducia, oltre che per il prestigio del club e dell'Academy".