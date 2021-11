Primavera, resp. giovanili Sassuolo: “Risultato giusto, l’Inter è un’ottima squadra”

Francesco Palmieri: "Complimenti ai nerazzurri, ma nell'ultimo mese siamo cresciuti tantissimo"

Raggiunto dai microfoni di Canalesassuolo.it, Francesco Palmieri, responsabile del settore giovanile del club neroverde, ha analizzato il successo per 1-0 in campionato Primavera ai danni dell'Inter: "Abbiamo fatto una grandissima partita contro un'ottima squadra come l'Inter, il risultato finale è giusto e siamo ancora in credito di punti. Ci abbiamo messo tanta attenzione e tanta voglia, con trame di gioco belle a vedersi e funzionali all’azione. La squadra sta crescendo tanto e sta rispondendo bene, anche chi è stato chiamato in causa come Zalli e Macchioni ha giocato molto bene. La nostra è una crescita di gruppo, su tutti gli effettivi. Tutte le partite sono durissime, anche se siamo una squadra con qualità. Buona gestione del vantaggio? Mi piace parlare di noi e non degli altri, vanno fatti i complimenti all'Inter, ma nell'ultimo mese siamo cresciuti tantissimo. Dobbiamo continuare su questa strada perché possiamo fare un buonissimo campionato".