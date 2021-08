Primavera, prove generali contro il Varese: Andersen e Peschetola dietro Sarr

Ultimo test prima dell'esordio con l'Atalanta per la squadra di Chivu

Prove generali a quattro giorni dall'esordio stagionale per l'Inter Primavera di Cristian Chivu, in campo alle 18 contro il Varese allo stadio Ossola. I nerazzurrini scaldano i motori in vista del match con l'Atalanta scendendo in campo con il 4-3-2-1, modulo nel quale Andersen e Peschetola si posizionano supporto dell'unica punta Sarr. Il centrocampo è quello collaudato dello scorso anno: Wieser, Sangalli e Casadei. Di seguito l'undici titolare e la panchina: