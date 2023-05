L'Inter Primavera tenterà di tenere accesa la speranza playoff domenica mattina, alle 11, quando è in programma la gara da non sbagliare con il Cesena, fanalino di coda, nella penultima giornata del campionato. L'obiettivo dei nerazzurri è mettere pressione alla Roma sesta in classifica, lontana tre punti ma col vantaggio degli scontri diretti a 180' dal sipario sulla regulan season.