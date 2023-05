Vittoria fondamentale a Zingonia per il Milan Primavera, capace di battere in rimonta 3-2 l'Atalanta e bloccarla pericolosamente in zona playout, al 15esimo posto. I rossoneri fanno un balzo importante in classifica, portandosi a quota 39 punti, a -3 dal trenino composto da Inter, Samp ed Empoli che sogna, al pari della Juve che è avanti di una lunghezza, di agganciare il sesto posto che regala l'ultimo pass per i playoff attualmente di proprietà del Frosinone (47 pt).