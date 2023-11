Tanti impegni nel weekend per i baby nerazzurri. Uno dei match cerchiati in rosso è quella della Primavera dell'Inter, in campo domenica alle ore 15 sul campo del Verona: di seguito, tutti le partite del settore giovanile dell'Inter in agenda.

UNDER 19

Domenica 12 novembre, ore 16 - Campionato, 10ª giornata Hellas Verona-INTER - Sinergy Stadium, Verona.

UNDER 19 FEMMINILE

Domenica 12 novembre, ore 14:30 - Campionato, 6ª giornata: Roma-INTER - Centro Preparazione Olimpica "G. Onesti"

UNDER 18

Domenica 12 novembre, ore 13 - Campionato, 9ª giornata: Genoa-INTER

UNDER 17

Sabato 11 novembre, ore 15 - Campionato, 10ª giornata: Milan-INTER - Centro Sportivo Vismara, Milano.

UNDER 17 FEMMINILE

Sabato 11 novembre, ore 14:15 - Campionato, INTER-Bovisio Masciago - Centro sportivo Sandro Pertini, Sesto San Giovanni (MI).

UNDER 16

Domenica 12 novembre, ore 13 - Campionato, 8ª giornata: INTER-Como - Konami Youth Development Centre, Milano.

UNDER 15

Domenica 12 novembre, ore 11 - Campionato, 8ª giornata: INTER-Como - Konami Youth Development Centre, Milano.

UNDER 15 FEMMINILE

Domenica 12 novembre, ore 10:45 - Campionato, INTER-Triestina 1946 - Centro sportivo Sandro Pertini, Sesto San Giovanni (MI).