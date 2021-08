Primavera, Andersen: “Orgoglioso di entrare a far parte della famiglia interista”

Il danese pronto per la sua avventura con l'Under 19: "Non vedo l'ora di affrontare le nuove sfide"

Più di un mese fa, dopo aver firmato con l'Inter, Silas Andersen, centrocampista danese classe 2004, aveva indossato con fierezza la sciarpa nerazzurra uscendo dalla sede prima di ammettere di aver realizzato un sogno. Oggi, dopo i primi giorni di allenamento agli ordini del tecnico della Primavera Cristian Chivu, l'ex Copenaghen racconta così le sue emozioni: "Comincia un nuovo capitolo - ha scritto su Instagram -. Vorrei ringraziare enormemente i miei allenatori e il mio agente per aver reso possibile questa meravigliosa opportunità. Non vedo l'ora di affrontare le nuove sfide che mi aspettano. So di avere il miglior supporto dalla mia famiglia e dai miei amici. Per questo sono felice e orgoglioso di entrare a far parte della famiglia dell'Inter".