Primavera 1, venerdì l’Inter ospita la Samp: arbitrerà D’Eusanio di Faenza

Assistenti Nigri e Sprezzola. Calcio d'inizio alle ore 14.30

Non c'è tregua per l'Inter Under 19 di Cristian Chivu, che deve archiviare prontamente il successo nel derby di ieri e proiettarsi al match contro la Sampdoria in programma venerdì pomeriggio alle 14.30. Designato l'arbitro dell'incontro: fischietto a Francesco D'Eusanio della sezione di Faenza, che avrà come assistenti Matteo Nigri di Trieste e Andrea Sprezzola di Mestre.