Primavera 1, si riparte: la sfida Spal-Inter sarà diretta da Longo di Cuneo

Assistenti Toce e Pilip. Calcio d'inizio previsto sabato 29 gennaio alle 13

Torna in campo la Under 19 di Cristian Chivu, che scenderà in campo sabato alle 13 nella gara valida per la 15esima di giornata di campionato Primavera 1 contro la Spal. A dirigere l'incontro sarà Ettore Longo della sezione di Cuneo, che sarà coadiuvato da Marco Toce di Firenze e da Sergiu Petrica Pilip di Torino.