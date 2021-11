Primavera 1, Scarpa di Collegno dirigerà la sfida tra Inter e Roma

Assistenti Pascali di Bologna e Regattieri di Finale Emilia

Per la partita di domenica mattina tra Inter e Roma, valida per l'ottava giornata del campionato Primavera, è stato designato in qualità di direttore di gara Eugenio Scarpa della sezione di Collegno, che sarà assistito da Pietro Pascali della sezione di Bologna e Mattia Regattieri di Finale Emilia.