Primavera 1, l’Inter attende il Verona: dirigerà la gara Crezzini di Siena

Gli assistenti saranno Massimino di Cuneo e El Filali di Alessandria. Calcio d'inizio sabato alle 13

Dopo la vittoria di ieri in Youth League, la Primavera di Cristian Chivu torna in campo sabato pomeriggio per sfidare l'Hellas Verona. Designato l'arbitro dell'incontro, che sarà il senese Valerio Crezzini, assistito da Mattia Massimino di Cuneo e Ayoub El Filali della sezione di Alessandria.