Il Milan Under 19 fa un bel regalo di compleanno al proprio allenatore Ignazio Abate. I rossoneri hanno infatti superato il Lecce per 2-0 nel replay match a livello Primavera 1 della partita di ieri sera: di Sia e Scotti le reti del Milan, che con questo successo si riporta per qualche ora in testa alla classifica in compagnia dell'Inter, in attesa della risposta della squadra di Cristian Chivu impegnata contro il Verona nel pomeriggio.