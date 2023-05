In cerca di punti per alimentare le residue speranze di playoff dopo le ultime vittorie, l'Inter Under 19 di Cristian Chivu ospiterà domenica pomeriggio l'Empoli nella gara valida per la 13esima giornata del girone di ritorno del campionato Primavera 1. A dirigere l'incontro sarà Daniele Virgilio della sezione di Trapani, coadiuvato da Davide Santarossa di Pordenone e da Matteo Nigri di Trieste. Fischio d'inizio alle ore 15.