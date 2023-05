Due giornate alla fine e un distacco di quattro punti dall'ultimo posto utile per i playoff, occupato dalla Juventus, che appaiono un gap difficilissimo da recuperare. Domani alle 18, per l'Inter Under 19 di Cristian Chivu, sarà davvero l'ultima chiamata: i nerazzurri ospitano la Sampdoria nel penultimo turno della regular season del campionato Primavera 1. A dirigere l'incontro sarà Valerio Vogliacco della sezione di Bari, che sarà assistito da Diego Peloso di Nichelino e da Matteo Cardona di Catania.

Designato anche l'arbitro dell'ultima giornata, che vedrà i nerazzurri opposti al Cesena: fischietto affidato a Dario Di Francesco di Ostia Lido, con Marco Croce di Nocera Inferiore e Ferdinando Pizzoni di Frattamaggiore come assistenti.