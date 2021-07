Pompetti ritrova l’Abruzzo: “Spero di fare una grande annata a Pescara”

Dopo l'esperienza alla Cavese, nuova avventura all'orizzonte in terza serie per il giovane centrocampista centrale di proprietà nerazzurra

Aveva iniziato proprio nell'Under 17 del Pescara, prima di essere ingaggiato dall'Inter, ben disimpegnandosi con la formazione Primavera nerazzurra e il conseguente passaggio in prestito alla Sampdoria. Poi avventure al Pisa e, lo scorso anno, in C alla Cavese, giocando 21 partite e trovando anche la via della rete. Il centrocampista classe 2000 Marco Pompetti ritrova l'Abruzzo, visto che la dirigenza dell'Inter ha optato per l'operazione in prestito annuale al Pescara, formazione parecchio ambiziosa che ha puntato il mirino all'immediato ritorno in cadetteria: "Tornare a casa è sempre bello, non ho mai avuto l'onore e la fortuna di giocare con la prima squadra e spero che questo sia un grande anno per me e per i miei compagni - ha spiegato all'edizione abruzzese del Messaggero -. Quando si è presentata la possibilità di tornare a Pescara ho detto sì in un istante. Le parole di mister, presidente e direttore sono state fondamentali nella mia scelta." Sui paragoni con Verratti, analogo nelle caratteristiche tecniche di controllo e impostazione del gioco, preferisce guardare in volto la realtà senza fare voli pindarici: "Essere accostato a lui mi fa enormemente piacere ma io non ho fatto neanche l'uno per cento di quello che ha fatto lui e quindi è meglio pensare a me stesso".