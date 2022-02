Peschetola: “Fare gol al derby è sempre bello, oggi era fondamentale vincere”

L'Inter vince il derby Primavera: l'analisi del match winner ai microfoni di Inter TV

Dopo aver deciso il Derby di Milano Primavera con un gol pesante, Lorenzo Peschetola esprime le sue sensazioni ai microfoni di Inter TV: "Sono molto contento, soprattutto della vittoria. Il gol mi dà fiducia in questo percorso, ma era fondamentale vincere per stare in alto in classifica. Fare gol al derby è sempre bello e sono davvero felice".