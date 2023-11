L'Inter Primavera è attesa domani dalla sfida casalinga contro il Genoa, ma la squadta di Christian Chivu non sarà l'unica del settore giovanile impegnata nel weekend. Di seguito tutte le partite in agenda:

UNDER 19

Sabato 4 novembre, ore 11 - Campionato, 9ª giornata INTER-Genoa - Konami Youth Development Centre, Milano.

UNDER 19 FEMMINILE

Domenica 5 novembre, ore 14:30 - Campionato, 5ª giornata: INTER-Fiorentina - Centro Sportivo Sandro Pertini, Sesto San Giovanni (MI).

UNDER 18

Lunedì 6 novembre, ore 14:30 - Campionato, 8ª giornata: INTER-Torino

UNDER 17

Domenica 5 novembre, ore 14:30 - Campionato, 9ª giornata: INTER-Brescia - Konami Youth Development Centre, Milano.

UNDER 17 FEMMINILE

Sabato 4 novembre, ore 14:30 - Campionato, Serenissima S. Pio X vs INTER

UNDER 16

Domenica 5 novembre, ore 15 - Campionato, 7ª giornata: Venezia-INTER - Centro Sportivo Taliercio, Venezia.

UNDER 15

Domenica 5 novembre, ore 13 - Campionato, 7ª giornata: Venezia-INTER - Centro Sportivo Taliercio, Venezia.

UNDER 15 FEMMINILE

Domenica 5 novembre, ore 09:30 - Campionato, Cinisello vs INTER - Via Cilea 50, Cinisello Balsamo (MI).