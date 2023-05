Ufficializzata oggi la lista dei 21 calciatori selezionati da Carmine Nunziata, ct della Nazionale azzurra Under 20, per il Mondiale di categoria che si svolgerà in Argentina dal prossimo 20 maggio fino all’11 giugno. Tra i ventuno giocatori chiamati in rassegna compaiono gli interisti Alessandro Fontanarosa, Mattia Zanotti e Francesco Pio Esposito, classe 2005, più piccolo rispetto alla maggior parte del resto della squadra. Di seguito la lista dei convocati:

Portieri: Sebastiano Desplanches (Trento); Jacopo Sassi (Giugliano Calcio), Gioele Zacchi (Sassuolo);

Difensori: Filippo Fiumanò (Aquila Montevarchi); Alessandro Fontanarosa (Inter), Daniele Ghilardi (Mantova), Samuel Giovane (Ascoli), Gabriele Guarino (Empoli), Riccardo Turicchia (Juventus), Mattia Zanotti (Inter);

Centrocampisti: Tommaso Baldanzi (Empoli), Cesare Casadei (Reading F.C.), Duccio Degli Innocenti (Empoli), Giacomo Faticanti (Roma), Luca Lipani (Genoa), Niccolò Pisilli (Roma), Matteo Prati (Spal);

Attaccanti: Giuseppe Ambrosino Di Bruttopilo (Cittadella), Francesco Pio Esposito (Inter), Daniele Montevago (Sampdoria), Simone Pafundi (Udinese).