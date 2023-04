Gli interisti Francesco Pio Esposito e Alessandro Fontanarosa sono due dei 24 giocatori che hanno partecipato allo stage della Nazionale italiana Under 20, andato in scena da domenica 23 a martedì 25 aprile, presso il Centro Sportivo Villaggio Azzurro Novarello di Granozzo con Monticello, in preparazone del Mondiale di categoria. Carmine Nunziata ha convocato 16 classe 2003, cinque classe 2004 (Mastrantonio, Stivanello, Hasa, Maressa e Raimondo), due classe 2005 (Lipani ed Esposito) e un 2006, Simone Pafundi, che ha già esordito con la Nazionale maggiore: "Questo stage sarà utile per valutare il maggior numero di ragazzi tra quelli inseriti nella pre-lista consegnata alla FIFA, formata da 55 giocatori - ha dichiarato Nunziata al sito della FIGC -. Poi, ovviamente, quando andrà compilata la lista definitiva da 21 farò delle scelte anche in base alla disponibilità dei calciatori". La competizione, per la cronaca, si disputerà al di fuori delle finestre riservate dalla FIFA alle nazionali e vedrà gli azzurrini inseriti nel girone con Brasile, Nigeria e Repubblica Dominicana.

NAZIONALE UNDER 20 - I convocati per lo stage di Novarello (23-25 aprile)

Portieri: Davide Mastrantonio (Triestina), Pietro Passador (Torino), Jacopo Sassi (Giugliano);

Difensori: Andrea Ceresoli (Mantova), Andrei Coubis (Milan), Alessandro Fontanarosa (Inter), Filippo Fiumanò (Aquila Montevarchi), Daniele Ghilardi (Mantova), Luigi Palomba (Cagliari), Thomas Sandon* (Vicenza), Riccardo Stivanello (Bologna), Riccardo Turicchia (Juventus);

Centrocampisti: Niccolò Cavuoti (Cagliari), Samuel Giovane (Ascoli), Luis Hasa (Juventus), Luca Lipani (Genoa), Tommaso Maressa (Juventus), Simone Pafundi* (Udinese); Matteo Prati (Spal), Federico Zuccon (Lecco);

Attaccanti: Giuseppe Ambrosino di Bruttopilo (Cittadella), Leonardo Cerri (Juventus), Francesco Pio Esposito (Inter), Daniele Montevago (Sampdoria), Antonio Raimondo (Bologna).