Milan Primavera, Giunti: “Dominato l’Inter per larghi tratti, puniti dagli episodi”

Il tecnico dell'Under 19 rossonera: "Vedo il bicchiere mezzo pieno nonostante la sconfitta"

Federico Giunti trova dei lati positivi in mezzo all'amarezza lasciata da un derby Primavera perso per alcuni dettagli contro l'Inter di Chivu: "È stata una gara dura per la fisicità dell’Inter, per questo faccio i complimenti ai ragazzi perché abbiamo fatto la partita che volevamo - le parole del tecnico rossonero ai canali ufficia del club -. Abbiamo preso un gol su calcio piazzato e poi un’altro su una ripartenza in superiorità numerica. Siamo stati poco cattivi in marcatura, peccato perché dall’altra parte abbiamo creato i presupposti per andare anche a vincerla. Queste partite si giocano sugli episodi, dispiace perché era il derby e non siamo riusciti a fare bottino pieno. L’Inter è una squadra che ti pressa alta e cerca di non farti giocare, nonostante ciò abbiamo fatto le cose che ci eravamo detti e li abbiamo messi in difficoltà. Ci è mancato un guizzo finale, nel secondo tempo abbiamo avuto almeno 2-3 occasioni. Li abbiamo dominati per larghi tratti, dobbiamo continuare con le nostre idee che ci porteranno ai risultati. Vedo il bicchiere mezzo pieno".