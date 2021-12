Mercoledì sarà Inter-Torino anche in Primavera: arbitra Turrini di Firenze

Assistenti Spagnolo di Reggio Emilia e Ceolin di Treviso. Rinviata la gara tra Bologna e Milan

Mercoledì sarà Inter-Torino anche per il campionato Primavera 1: alle ore 12.30, infatti, nerazzurri e granata scenderanno in campo al Suning Youth Development Centre per la gara valida per la 14esima giornata del torneo. A dirigere l'incontro sarà Niccolò Turrini della sezione di Firenze, che sarà assistito da Emanuele Spagnolo di Reggio Emilia e da Marco Ceolin di Treviso.