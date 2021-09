Successo di prestigio internazionale per i giovani nerazzurri

Vittoria di prestigio internazionale allo stadio 'Paride Tilesi' di Amatrice per l'Inter Under 17, che si è aggiudicata la 29esima edizione della Scopigno Cup battendo 2-0 i pari età della Roma in virtù delle reti di Giuseppe Pio Esposito e Berenbruch.