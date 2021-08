L’Inter pensa al futuro: tesserato il regista classe 2004 Martini

Dopo la mancata iscrizione dei clivensi in cadetteria, la dirigenza nerazzurra si è fiondata chiudendo subito l'affare

Un colpo per le giovanili dell'Inter. Il biscione ha infatti tesserato il classe 2004 Jacopo Martini svincolato dopo la mancata iscrizione del Chievo. Il giovanissimo centrocampista centrale, bravo a costruire il gioco così come ad interdirlo, firma con l'Inter un contratto triennale. I nerazzurri lo gireranno poi in prestito alla Spal, che con tutta probabilità lo farà giocare nella propria formazione Primavera. L'operazione è stata curata, come riferisce il collega Nicolò Schira, dal duo Battistini-Salaroli.