La Serie C accende la lotta per il prestito di Boscolo Chio

Il giovane talentino nerazzurro piace a tanti club della terza serie

Non solo Seregno e Giana Erminio sulle tracce di Riccardo Boscolo Chio. Aumentano le pretendenti dalla Serie C per il giovane centrocampista dell'Inter. Il classe 2002 può partire in prestito e ha acceso gli interessi - come riferiscono i colleghi di TuttoC - anche della Vibonese di D'Agostino.