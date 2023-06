Al termine di una gara dai risvolti incredibili, l'Under 15 dell'Inter di Simone Fautario ha conquistato ieri a Fermo la vittoria del campionato di categoria superando l'Empoli ai calci di rigore. I toscani, però, incassano i complimenti da parte del presidente Fabrizio Corsi che si esprime tramite i canali ufficiali biancoazzurri: "Per l’Empoli è un orgoglio quanto fatto ieri sera dall’Under 15. Il risultato purtroppo non ci sorride ma resta la grandissima prestazione fatta dalla squadra contro un avversario forte come l’Inter. Una finale che avevamo conquistato con pieno merito, con un gruppo che durante tutto l’anno aveva dimostrato le proprie qualità, vincendo il proprio girone e arrivando all’ultimo atto senza aver mai perso.

Vedere questi ragazzi giocare partite come quella di ieri mi ha emozionato e reso orgoglioso. Voglio complimentarmi con tutti i ragazzi, col mister, con i responsabili e con tutte quelle persone che lavorano attorno alla squadra e al settore giovanile intero per il grandissimo risultato raggiunto. Le finali, purtroppo, si possono anche perdere ma il valore dei calciatori e della squadra resta e da quello si deve ripartire. Le lacrime di ieri sera fanno parte, per quanto duro, di un percorso e anche le sconfitte servono a crescere".