Juventus, Mulazzi: “Contro l’Inter gara tosta, ma vogliamo riscattarci”

Due risultati negativi in campionato come biglietto da visita, ma a caricare la Juventus Primavera è il difensore classe 2003

Dopo il pari in Youth League contro il Real Madrid e il 3-1 rifilato al Bologna, l'Inter Primavera di Chivu ospiterà sabato prossimo la Juventus U19 di Andrea Bonatti. A parlare della sfida alle porte è Gabriele Mulazzi ai canali ufficiali del club: "In queste ultime due partite abbiamo fatto dei passi falsi, prendendo dei gol che potevano essere evitati e non concretizzando le occasioni che abbiamo avuto. Sarà spunto per migliorare nelle partite che verranno. Contro l'Inter sarà una gara tosta, è il derby d’Italia ed è sentito da entrambe le parti. Veniamo da due risultati non buoni per cui cercheremo di riscattarci e di far vedere chi siamo".