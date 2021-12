Italia Under 17, doppio test con la Francia: convocati quattro nerazzurri

Si tratta di Di Maggio, Berenburch, Quieto e Carboni. Le partite in programma i prossimi 7 e 9 dicembre

Dopo il Torneo dei Gironi che ha visto la scorsa settimana sul campo di Novarello 54 giocatori nati nel 2007, la Nazionale Under 17 si ritrova nuovamente per due amichevoli di lusso contro i pari età della Francia, in programma a Coverciano martedì 7 (14.30) e giovedì 9 dicembre (11.00). Per questi due test, il ct Bernardo Corradi ha convocato 22 giocatori, tra i quali anche i canterani dell'Inter Luca Di Maggio, Thomas Berenbruch, Daniele Quieto e Valentin Carboni.