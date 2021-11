Italia U21, Mulattieri dà il via alla rimonta sulla Romania: 4-2 in amichevole

Due giovani del Crotone in luce nel successo in amichevole dei ragazzi di Nicolato

6 gol in 12 presenze in Serie B, 7 in 13 se contiamo la partita di Coppa Italia: l'avvio di stagione è stato di quelli rilevanti per Samuele Mulattieri, centravanti che si sta mettendo in ottima luce al Crotone. Il classe 2000 ha questa sera segnato con la maglia della Nazionale Under 21, nell'amichevole vinta 4-2 contro una Romania sorprendende in avvio di gara, visto che s'era portata addirittura in vantaggio a doppia mandata tra l'autogol di Scalvini al 29' e la marcatura di Racovitan al 40'. Poi il gioiellino nerazzurro con un recupero palla e l'incursione fulminea ha freddato Popa al 42', dando così il via alla rimonta marchiata dalla prestazione maiuscola di Canestrelli, suo compagno al Crotone, autore d'una tripletta tutta di testa.