Italia U16, raduno dal 16 al 19 dicembre: chiamata per tre nerazzurri

Francesco Tommasi, Giacomo De Pieri e Matteo Spinaccè. Sono questi i tre giovani nerazzurri convocati dal ct Daniele Zoratto per il nuovo raduno della Nazionale Under 16, in programma al ‘Villaggio Azzurro’ del centro sportivo di Novarello da giovedì 16 fino a domenica 19 dicembre.