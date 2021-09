Irlanda U-17, doppio test col Messico: convocazione per il neo interista Zefi

C'è anche il neo nerazzurro nella lista dei convocati diramata da Colin O’Brien

Il neo interista Kevin Zefi, classe 2005 prelevato a titolo definitivo dallo Shamrock Rovers, è stato convocato da Colin O’Brien, ct dell'Irlanda Under 17, per le due sfide amichevoli contro il Messico, in programma il 5 e 7 settembre, a Turners Cross.