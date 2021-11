Irlanda, Kevin Zefi promosso dal ct Mohan: prima convocazione con l’Under 19

L'attaccante classe 2005 dell'Inter sale in un colpo solo di due categorie

Kevin Zefi, attaccante classe 2005 dell'Inter, è stato convocato per la prima volta dalla Nazionale irlandese Under 19 dopo aver collezionato 7 gol in 13 presenze tra Under 15 e Under 17. Il ct Tom Mohan lo ha fatto 'salire' di due categorie in un colpo solo inserendolo nel gruppo di giocatori per le sfide contro Montenegro, Bosnia-Erzegovina e Bulgaria valide per le qualificazioni agli Europei di categoria.