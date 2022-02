Inter U19, Zanotti: “Impariamo dai nostri errori e prendiamoci i playoff”

Parla il difensore della Primavera di Chivu: "Non puoi permetterti queste disattenzioni nelle partite europee"

Anche Mattia Zanotti commenta la fine amara dell'esperienza in Youth League dell'Inter Primavera contro lo Zilina: "I due gol presi in quel modo hanno reso molto difficile la nostra partita, prendere gol in avvio ci ha tagliato le gambe; non puoi permetterti queste disattenzioni nelle partite europee. Impariamo dai nostri errori per non ripeterli nel futuro. Prestazione e occasioni ci sono state, ma anche troppa imprecisione sotto porta. Comunque, giocare queste partite è bellissimo, perché giochi contro avversari europei in stadi nuovi; è stata una bellissima esperienza. Adesso comincia il rush finale in campionato, dovremo dimostrare di essere da Inter e conquistarci un posto nei playoff".