Inter Primavera, primi allenamenti per Andersen. Domani la sfida al Sassuolo

Nuovo test per l'Under 19 di Chivu in vista dell'esordio in campionato

Mattia Zangari

Continua la preparazione dell'Inter Primavera agli ordini di Cristian Chivu: dopo la seduta mattutina di oggi, la squadra tornerà in campo domani per la sfida amichevole contro il Sassuolo (calcio d'inizio alle ore 17 presso lo Stadio Ricci). Con in rosa anche Silas Andersen, centrocampista classe 2004 arrivato a titolo definitivo dal Copenhagen che ha cominciato ad allenarsi con i compagni in questi giorni.