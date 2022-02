Inter fuori dalla Youth League, Sangalli: “Bella esperienza, ora il campionato”

Il centrocampista nerazzurro: "Loro erano più esperti di noi, abbiamo pagato le nostre disattenzioni"

Mattia Sangalli, centrocampista dell'Inter Primavera, commenta la pesante sconfitta rimediata ieri contro lo Zilina che è valsa l'eliminazione dalla Youth League: "Fa male perché abbiamo fatto una buona gara pagando le nostre disattenzioni. Nel primo tempo abbiamo creato tanto, col portiere che ha fatto grandi parate; poi il gol ad inizio ripresa ha complicato ulteriormente le cose. Loro erano più esperti di noi, in cinque giocano in prima squadra. Ma noi abbiamo fatto la nostra partita, peccato perché forse non meritavamo l'eliminazione. La Youth League è stata nel complesso una bella esperienza dove abbiamo fatto prestazioni positive, però alla fine conta solo il risultato. Adesso però dobbiamo pensare al campionato e fare bene in una competizione dove i punti cominciano a pesare molto. Dobbiamo trovare continuità di vittorie, non dobbiamo commettere errori. Siamo tutti concentrati per arrivare il più in alto possibile".